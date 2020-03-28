إسبانيا: أكثر من 832 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

مريد : وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت تسجيل 832 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وهو أعلى عدد وفيات تسجله إسبانيا في يوم واحد منذ بدء عمليات التسجيل.

وبحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد حالات الوفاة بذلك إلى نحو 5700 حالة منذ أمس الجمعة.

كما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس بواقع نحو 8 آلاف حالة في يوم واحد، ليبلغ إجمالي الإصابات حتى ظهر اليوم نحو 72 ألف حالة.

وفي المقابل، أشارت الوزارة إلى انخفاض نسبي في زيادة النسبة المئوية منذ أيام.

وبحسب البيانات، بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس في إسبانيا أكثر من 12 ألف حالة. ولا تزال العاصمة مدريد الأكثر تضررا من الجائحة في البلاد، حيث سجلت نحو 50% من حالات الوفاة.

وتعد إسبانيا الدولة الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى أوروبا، بعد إيطاليا.