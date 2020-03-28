أنجلينا جولي تدعم “أطفال كوفيد” بمليون دولار

انضمت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى نجوم آخرين تبرعوا لتقديم الدعم إلى متضررين من انتشار فيروس كورونا؛ حيث تبرعت بمليون دولار أمريكي، لإحدى المؤسسات التي تعمل على مدّ الأطفال المتضررين من تفشي وباء “كورونا” المستجد، خاصة الذين يعتمدون على الوجبات المدرسية بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت جولي في بيان لها: إن “هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة حول العالم خلال الوقت الراهن، وذلك بسبب إغلاق المدارس جراء انتشار الوباء.

وأوضحت أن “الأطفال هؤلاء كانوا يعتمدون على المدارس للحصول على ما يكفيهم من غذاء، بما في ذلك 22 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية فقط”. وختمت بالقول: “نحن نحاول العثور عليهم”.

وكان النجم رايان رينلدوز وزوجته الممثلة بليك ليفلي، قد تبرعا بمبلغ مليون دولار لاثنتين من منظمات الغذاء، وذلك لمساعدة بعض السكان الأكثر تضرراً من وباء فيروس كورونا.