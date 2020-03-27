وزارة التعليم تكشف عن خطط جاهزة للتطبيق تشمل الاختبارات عن بُعد

البلاد : متابعات
كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري عن وجود عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد .
وأشارت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات كورونا ، إلى أن وزارة التعليم استطاعت خلال 10 أيام نقل 6 ملايين طالب وطالبة إلى منصات التعليم عن بُعد.
وأعلنت الشهري أن الوزارة ستبدأ في القريب العاجل، إطلاق منصة إلكترونية تطوعية تتيح لمنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين فرصة المشاركة الحكومية، في الجانبين الصحي واللوجستي.
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم: هناك عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/TgRi0zzJiP
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم: الوزارة مستمرة في هذه المرحلة بالتعليم عن بُعد، ونؤكد على أننا في هذه الفترة نشدد على إكمال رحلة طلابنا التعليمية.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/dr17DNOKBC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم: استطاعت الوزارة خلال 10 أيام نقل 6 ملايين طالب وطالبة إلى منصات التعليم عن بُعد. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/fEvBZq4Mw5
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020
#عاجل_السعودية
متحدث #وزارة_التعليم: قيادة المملكة لم تترك أبناء الوطن ليوم واحد بدون تعليم، بل وجهت بالتخطيط والبدء في العمل لمواجهة الأزمة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/hQDS8Z5G1W
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) March 27, 2020