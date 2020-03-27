وزارة التعليم تكشف عن خطط جاهزة للتطبيق تشمل الاختبارات عن بُعد

البلاد : متابعات

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري عن وجود عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد .

وأشارت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات كورونا ، إلى أن وزارة التعليم استطاعت خلال 10 أيام نقل 6 ملايين طالب وطالبة إلى منصات التعليم عن بُعد.