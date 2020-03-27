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وزارة التعليم تكشف عن خطط جاهزة للتطبيق تشمل الاختبارات عن بُعد

صحيفة البلادaccess_time3 / شعبان / 1441 هـ      27 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

كشفت المتحدث باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري عن وجود عدة خيارات وخطط جاهزة للتطبيق، تشمل الاختبارات عن بُعد .

وأشارت الشهري خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول مستجدات كورونا ، إلى أن وزارة التعليم استطاعت خلال 10 أيام نقل 6 ملايين طالب وطالبة إلى منصات التعليم عن بُعد.

وأعلنت الشهري أن الوزارة ستبدأ في القريب العاجل، إطلاق منصة إلكترونية تطوعية تتيح لمنسوبي التعليم من طلاب ومعلمين فرصة المشاركة الحكومية، في الجانبين الصحي واللوجستي.

صحيفة البلاد

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