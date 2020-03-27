تعرف على أهم محطات أحمد زكي الفنية

كتبت _أمنية رشاد
تمر اليوم الذكرى الخامسة عشر لوفاة النجم المصري أحمد زكي الشهير ب“النمر الأسود”حيث رحل عن عالمنا فى 27 مارس عام 2005، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.
لم يكن مشوار الفنان الكبير سهلا من البداية، فقد رفض عددا من الأعمال قبل أن ينطلق فى مسيرته الكبيرة التى تحمل الكثير من النجاحات.
مر الفنان الأسمر بمواقف عديدة وحياة ليست باليسيرة منذ طفولته وحتى شبابه ،وقرار التحاقه بمجال الفن،حيث مات والده وهو في عامه الأول، وتزوجت والدته بعد رحيل الوالد مباشرة، التصقت به كلمة (يتيم) مبكرًا، وعندما أراد الهرب من اليُتم والوحدة، هرب إلى الفن واكتشف موهبته في التمثيل”.
في سنوات عمره الأولى، عندما كان أحمد زكي طالبًا في مدرسة الزقازيق الثانوية، كان منطويًا جدًا، يراقب العالم من ركن منزو، قال أحمد زكي عن بدايات حياته: “جئت إلى القاهرة وأنا في العشرين، المعهد، الطموح والمعاناة والوسط الفني وصعوبة التجانس معه، عندما تكون قد قضيت حياتك في الزقازيق مع أناس بسطاء بلا عقد عظمة ولا هستيريا شهرة”.
حكى الفنان الراحل جميل راتب موقفا عن “زكي” فى أحد لقاءاته وقال إنه أثناء ترشيحه لفيلم ” الكرنك”، رفضه مُنتج الفيلم رمسيس نجيب قائلًا: “لا يُمكن إن شابا أسود يظهر حبيب سعاد حسنى”.
وأكد جميل راتب أن بسبب هذا الأمر حاول أحمد زكي الانتحار، فهو كان في بداياته ويبحث عن الفرصة التي ينطلق منها فى عالم النجومية.
أهم أعمال أحمد زكي الفنية
1- الباطنية (1980)
2- موعد على العشاء (1981)
3- المدمن (1983)
4- النمر الأسود (1984)
5- البرىء (1986)
6- شادر السمك (1986)
7- أربعة في مهمة رسمية (1987)
8- البيه البواب (1987)
9- زوجة رجل مهم (1988)
10- البيضة والحجر (1990)
11- الإمبراطور (1990)
12- كابوريا (1990)
13- الهروب (1991)
14- الراعي والنساء (1991)
15- ضد الحكومة (1992)
16- الباشا (1993)
17- مستر كاراتيه (1993)
18- سواق الهانم (1994)
19- الرجل الثالث (1995)
20- ناصر 56 (1995)
21- إستاكوزا (1995)
22- نزوة (1996)
23- أبو الدهب (1996)
24- حسن اللول (1997)
25- البطل (1997)
26- هستريا (1998)
27- أرض الخوف (1999)
28- اضحك الصورة تطلع حلوة (1999)
29- أيام السادات (2000)
30- معالي الوزير (2002)