تشغيل أنظمة الاتصال المرئي في قمة العشرين بكوادر سعودية

البلاد : متابعات

تمكنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتشغيل أنظمة الاتصال المرئي لأول قمة افتراضية لمجموعة العشرين بواسطة كوادرها الوطنية.

ويعكس هذا النجاح ما تكتنزه المملكة من قدرات شابة تخدم الوطن على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتمع أمس الخميس، بقادة دول العالم، بعد دعوته لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين G20P للحديث عن جائحة فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي على العالم.

وشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، كما شارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

إلى ذلك، مثلت المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.