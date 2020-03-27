انتهاء فترة الحجر الصحي في ريال مدريد.. والنتيجة؟

انتهت فترة الحجر الصحي المفروضة في نادي ريال مدريد الإسباني إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد بالوقت الراهن.

ولم تظهر أي أعراض أو إصابة خلال فترة الحجر الصحي بالنادي، ليكون ريال مدريد خاليًا من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعلى خلفية إصابة لاعب كرة السلة بريال مدريد، تيري تومكينز بالفيروس قبل أسبوعين، فإن النادي فرض حجرًا صحيًا كاملًا على جميع اللاعبين والموظفين.

خضع ما مجموعه 750 فردًا إلى الحجر الصحي، ولأن لاعبي القدم والسلة يتشاركون نفس المرافق فإن النادي شهد إجراءات وقائية لا مثيل لها.

بينما شهدت إسبانيا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وفيات قدرت بـ 769 حالة، بينما بلغ عدد الضحايا بشكل عام منذ انتشار الفيرس إلى 4858.

وبناء على ذلك فإن حظر التجول المفروض من قبل السلطات الإسبانية سيمنع لاعبي ريال مدريد من التدريبات الجماعية.

من المنتظر أن يمارس اللاعبون تدريبات منفردة في منازلهم وفق برامج خاصة يعدها المعاون البدني في الجهاز الفني، جورج دوبون.