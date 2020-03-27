المملكة تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

البلاد : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 92 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 1104 حالات.

وقال متحدث الصحة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم إن 10 حالات منها لمسافرين قادمين من الخارج، وتم وضعهم استباقيا في الحجر، و82 حالة مخالطة، مبيناً أنه لم تسجل أي حالة وفاة اليوم.

وأوضح أنه تم شفاء حالتين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35 حالة شفاء، مشيراً إلى أن معظم حالات الإصابة في حالة مطمئنة، سوى 6 حالات في وضع حرج.

وشدد المتحدث على أهمية الالتزام بتقليل المخالطة الاجتماعية والحرص على البقاء في المنزل.