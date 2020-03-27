ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 57 حالة

الكويت : متابعات

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الجمعة شفاء 8 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (یتوزعون على مواطنین ومقیمین لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 57 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثماني من الفیروس.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.