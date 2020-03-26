الخرطوم – البلاد

أعلن مجلس السيادة السوداني، وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم أمس (الأربعاء)، في دولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

ونعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” وزير الدفاع، قائلا: “أُنعى بحزن عميق وفاة زميلنا العزيز الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع الذي لبى نداء ربه في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان أثناء أدائه لواجبه الوطني. لقد فقدت بلادنا اليوم أحد أبنائها الاوفياء والمخلصين”.

وأضاف “يمتاز الفقيد بالحكمة والصبر وحُسن الخلق والرأي السديد، وكانت له إسهامات مقدرة من خلال موقعه في الحكومة الانتقالية ودوره الفعال في عملية السلام”، سلائلا الله للفقيد الرحمة، ومقدما التعازي لأسرته وزملائه والشعب السوداني.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن: “إن الوزير توفي إثر علة مرضية وهو يعاني أصلا من بعض الأمراض المزمنة”.

وبعتبر الفريق أول جمال عمر أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في أبريل الماضي إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضده.

وقبل توليه منصب وزير الدفاع كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي رئيسا للجنة الأمن والدفاع برتبة فريق ركن، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 15 أبريل 2019 بقرار من رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فيما سبق له شغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية منذ مارس 2017 حتى لحظة تعيينه عضوا بالمجلس العسكري الانتقالي في مايو 2019.