نقاط ضبط أمني لمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة

الرياض- البلاد

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل قرار منع الدخول والخروج من مدن الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، الذي وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على اتخاذه ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المقدم طلال الشلهوب في مؤتمر صحفي بالرياض مساء أمس إنه يُمنع سلوك جميع الطرق المؤدية إلى جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة، بما فيها الطرق الرئيسة والفرعية والزراعية والبرية، مؤكداً أن جميع هذه الطرق ستكون تحت مراقبة رجال الأمن على مدار الساعة.

وأضاف أن منع الدخول والخروج من الرياض سيكون من المواقع الآتية:نقطة الضبط الأمني على طريق القصيم ونقطة الضبط الأمني في محافظة صلبوخ (مركز سلطانة) ونقطة الضبط الأمني في (سِعد) على الطريق السريع بين منطقتي الرياض والشرقية ونقطة الضبط الأمني في (القديّة) على طريق الرياض – الطائف السريع ونقطة الضبط الأمني في (ديراب) ونقطة الضبط الأمني على طريق الخرج ونقطة ضبط أمني مستحدثة على طريق الخرج القديم

كما أن منع الدخول والخروج من مكة المكرمة عند المواقع التالية:نقطة تفتيش الشميسي بطريق جدة السريع والقديم -نقطة تفتيش مركز سبوحة السيل -نقطة تفتيش الكرّ -نقطة تفتيش الكعكية -نقطة تفتيش النوارية -الطرق الفرعية الداخلة إلى مكة.

وأوضح المقدم الشلهوب أن منع الدخول والخروج من المدينة المنورة عند المواقع التالية:نقطة تفتيش طريق مكة “الهجرة”-

نقطة تفتيش طريق ينبع “الفريش” -نقطة تفتيش طريق تبوك “الحفيرة” -نقطة تفتيش طريق القصيم السريع “الحار” ونقطة تفتيش طريق المدينة القصيم القديم.

علما بأن مواقع الضبط الأمني أعلاه هي لإيضاح حدود المنع.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع.