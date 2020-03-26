إيطاليا تسجل 683 وفاة جديدة بسبب كورونا

روما : متابعات

ارتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا إلى 7503 بعد تسجيل 683 حالة وفاة جديدة، ما يعكس تراجعا في العدد اليومي للوفيات بعد قفزة في اليوم السابق.

وأوضحت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 74386 من 69176 ومن بين من كانوا مصابين بالمرض على مستوى البلاد تعافى 9362 تماما اليوم الأربعاء مقارنة مع 8326 في اليوم السابق.

ويرقد 3489 في وحدات العناية المركزة مقارنة مع 3396 في السابق.

وأعلن إقليم لومبارديا بشمال البلاد الذي يشهد أسوأ انتشار للمرض عن تراجع حاد في الوفيات مقارنة باليوم السابق، لكنه لا يزال في وضع حرج حيث سجل 4474 حالة وفاة و32346 إصابة.