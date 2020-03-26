أمانة المدينة المنورة تستحدث سوقاً مؤقتاً للخضار والفاكهة

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن السوق الجديد المؤقت سيعمل على تخفيف الزحام على السوق المركزي، الذي بدوره سيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة جنوب غرب المدينة المنورة ، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكهة التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة، مشيراً إلى أن السوق الجديد سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري.