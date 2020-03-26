 أسر 12 حوثيا.. والجيش اليمني يردع المليشيات بالجوف

عدن – البلاد

تلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، أمس (الأربعاء)، هزيمة جديدة عندما كبدها الجيش اليمني خسائر في الأرواح في محاولة تسلل للميليشيات شرق محافظة الجوف، أسر خلالها 12 عنصراً حوثيا في صبرين بمديرية خب الشعف، وتم استعادة أربعة أطقم عسكرية نهبتها المليشيات، فيما دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة أطراف النزاع في اليمن إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

وقال انطونيو غوتيريش إن “الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات دمر حياة عشرات الملايين من اليمنيين، كما يهدد القتال الدائر حاليًا في الجوف ومأرب بالتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية”، مؤكدا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن.

ودعا الأطراف اليمنية إلى العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تشمل الجميع.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت آليات وتعزيزات حوثية في المنطقة وادي وسط. ولفت مصدر محلي إلى أن منطقة وادي وسط شهدت قبل أيام مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بالقرب من بير المرازيق، تكبدت خلالها عناصر الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.

وجددت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم اتفاق الحديدة ومركز العمليات المشتركة، إلى المناطق المحررة، لضمان حيادية وفعالية أداء اللجنة، وذلك عقب احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية، سفينة البعثة الأممية المُشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ترسو في ميناء الحديدة، ومنعها من المغادرة للمرة الثانية.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، إن هذا العمل يعد تطورا خطيرا، وجاء بعد أيام من اعتداء مرتزقة إيران على ضابط الارتباط العقيد الصليحي على يد قناص حوثي في شارع صنعاء، بمدينة الحديدة.

وأضاف في تغريدات على “تويتر”، أمس (الأربعاء)، أن ذلك “يؤكد من جديد عجز الأمم المتحدة عن تأمين مقراتها وضمان سلامة العاملين فيها، وضرورة إعادة النظر في آلية عمل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة التي صارت رهينة بيد الميليشيا الحوثية”.

ولفت الأرياني إلى أن العمل الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي، “يؤكد همجيتها، وعدم احترامها لتعهداتها، وانقلابها على كل العهود والمواثيق”، محملا فريق الرقابة الأممي برئاسة الجنرال أباهيجيت جوها المسؤولية الكاملة عن سلامة وأمن ضباط الارتباط في الفريق الحكومي المتواجدين على متن السفينة.

وكان اجتماعا عسكريا برئاسة وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، أكد على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام لتحرير العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.

وشدد اجتماع ضم محافظي مأرب وصنعاء وريمة ووكلاء محافظات البيضاء وذمار وعمران، لمناقشة المستجدات الميدانية، على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات والمناطق المحررة للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد الاجتماع بجهود ومواقف قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ووقفتهم الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.