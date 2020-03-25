يقتل 72% من الفيروسات .. هذا النوع من الصابون يحميك من كورونا

الصابون ودوره .. لا تنسى غسيل يديك به 20 ثانية، هذه النصيحة كانت الأكثر اتشارا لمواجهة فيروس كورونا.

لكن هل هناك نوع صابون أجدى من غيره، وهنا تكشف الطبيبة لودميلا لابا، عن الصابون الأكثر فاعلية لقتل الفيروسات.

وهذا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

صابون الأطفال وكورونا

لابا، وجهت باستخدام صابون الأطفال وذلك لمحاربته حوالي 72% من الفيروسات، وغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

كما أكدت ضرورة استخدام كريم وقائي يحتوي على فيتامين “إف” لكونه يشكل طبقة عازلة على اليد ومن ثم يسهل غسله.

ومن جانبه، قال يفجيني بليزوف عالم الأحياء الدقيقة، إن صابون الأطفال مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية للبشرة.

هذا بالإضافة لمحاربته الفيروسات أكثر من الصابون العادي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنفت يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 16 ألف شخص.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 168 دولة وإقليم في العالم أكثر من 381 ألف حالة.