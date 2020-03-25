نصائح لتفادي الملل في فترة الحجر الصحي

فيروس كورونا الجديد لم تتوقف حياتك العملية بعد التزام جميع الناس منازلهم لمنع تفشي، ومع هذا الالتزام ما زال الكثيرون يؤدون وظائفهم ولكن هذه المرة من منازلهم، ومن المؤكد أن أداءك مهام وظيفتك من المنزل سيختلف كثيرا عن مكان عملك الأساسي، لان محل العمل يعطى للموظف الايحاء والروح التي تجعله يقدم المزيد من الأفكار الوظيفية ولكن سيختلف الأمر في المنازل وسيزداد الخمول.

وفي هذا الإطار، قدمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لجميع الأشخاص الذين يؤدون مهام عملهم من المنزل، وتهدف هذه النصائح إلى تجديد النشاط والحفاظ على يقظة ونشاط الذهن مع ساعات العمل الطويلة من البيت التي لا تتناسب مع الحياة الوظيفية، وهذه الأنشطة هي:

– صعود ونزول سلالم المنزل مرارا خلال أداء العمل.

– المواظبة على بعض تمارين الإطالة وسط فترات العمل.

– الرقص على الموسيقى لبضع دقائق.

– تحقق من الموارد عبر الإنترنت لتظهر لك أفكارًا جديدة

وبعد شروع منظمة الصحة العالمية في تقديم نصائحها الصحية، طالبت من العاملين في منازلهم، تقليل فترات الجلوس الطويلة على الكراسي باستخدام فترات للراحة النشطة تكون كل 30 دقيقة تقريبا للحفاظ على الصحة الجسمانية.

وفي وقت سابق، قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إنه على الشباب أن ينتبه حتى لا يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على الشباب ضرورة الإبتعاد عن التدخين خصوصا الشيشة .

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن التدخين يضعف الرئتين ويسهل الإصابة بفيروس كورونا ، وأن التدخين أساس كل مرض مزمن، قائلا:” الشيشة خطر على صحة الإنسان ومناخ مناسب لانتشار الفيروسات”.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى ضرورة اعتماد نظام غذائى صحى لتقوية المناعة، قائلا:” لابد من الاعتماد على غذاء صحى سليم وممارسة الرياضة لمواجهة فيروس كورونا” .