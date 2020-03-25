نشكر المملكة على الدعم.. والتضامن يبقي العالم آمنا

جدة – البلاد

اعتبر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ما قدمته المملكة لليمن من دعم صحي يصب في خانة التكافل العالمي للقضاء على فيروس كورونا المستجد، مقدما الشكر للسعودية على دعمها لليمن للحماية من الفيروس.

وقال: “في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس كوفيد 19، يجب علينا جميعا أن نتحلى بحس التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع فيروس كورونا من الانتشار”.

وأضاف تيدروس “شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت جوا مساعدات حيوية، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19، إلى دولة اليمن؛ بما فيها مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء. الشحنة الطبية تضمنت أيضا أدوية ومؤن خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة”.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا في اليمن، ثمنت دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن، والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة سلبية الفحوصات المختبرية التي أجريت لـ9 حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى أمس.

ولفتت إلى في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، واثبت الفحوصات التي أجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميعاً من الفيروس.