ماذا تفعل عند إصابتك بفيروس كورونا؟

في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، يتساءل العديد من الأشخاص ماذا لو حدثت الإصابة بفيروس (كوفيد 19)؟ ، وجاوب على هذا التساؤل الطبيب المصري بالولايات المتحدة الأمريكية أسامة حمدي في عدة نقاط كالتالي:
أولًا: كيف تعرف أنك أصبت به؟
١/ إسأل نفسك أولًا عن السبب في إحتمال الإصابة وعادة ما تكون مخالطة شخص مصاب بالفيروس من مسافة تقل عن متر ونصف ولفترة تتجاوز ١٥ دقيقة أو لمس سطح ملوث بالفيروس فالفيروس يبقي على الأسطح الصلدة لمدة ٢-٣ أيام.
٢/ فترة حضانة الفيروس في المتوسط ٤ أيام من تاريخ التعرض للعدوى تظهر بعدها الأعراض ولكنها قد تقصر لمدة يومين وقد تطول لمدة ١٤ يوم.
3/ الأعراض المؤكدة إرتفاع متدرج في درجة الحرارة وسعال جاف تزداد شدته مع الوقت وضيق في التنفس قد يزيد الى ضيق شديد في التنفس في حالة الالتهاب الرئوي الحاد. لاحظ أن الرشح والزكام والتهاب الحلق بدون ارتفاع حرارة أو حدوث سعال مع بلغم ليسوا من أعراض الفيروس ويمكن أن تكون مجرد أعراض نزلة برد.
٣/ مضاعفات الفيروس تظهر تدريجيًا في صورة ضيق في التنفس وتظهر عادة بعد ٨-٩ أيام من ظهور الأعراض. وتختلف عن الأنفلونزا والتى تظهر أعراضها سريعًا وتكون مصحوبة برعشة وقئ وبدون سعال جاف فالسعال في الأنفلونزا عادة ما يكون مصحوبًا ببلغم والأنفلونزا لا يكون معها ضيق في التنفس والشفاء منها يكون سريعًا.
ثانيًا: ماذا تفعل؟
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العلاج بالمنزل