لتفادي زيادة الوزن في أيام الحظر

نرمين عباس

العمل في المنزل قد يكون مريحا للبعض، ولكنه يسبب عبئا للبعض الآخر

بسبب عدم التحكم في الشهية والذهاب للمطبخ بين الحين والآخر نتيجة الإغراءت بتناول قطعة من الحلوى

أو لجلب أكياس رقائق البطاطس التي تم تخزينها بعد انتشار كورونا.

ووفقا لموقع “فوكس نيوز”، فإن هناك عدة طرق لحماية جسمك من زيادة الوزن

مع الحفاظ على إنتاجية جيدة أثناء العمل من المنزل.

وقدمت جاكلين لندن، أخصائية التغذية وجودة الصحة، أهم النصائح والحيل لتجنب اكتساب مزيد من الكيلوجرامات أثناء المكوث لأيام طويلة للعمل من المنزل

وتجنب الخروج تنفيذا للنصائح والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى “كوفيد-19”.

جدول طعام منتظم

رغم الأحوال غير المنتظمة والأجواء المحمومة والمتوترة إلى حد كبير، لكن توصي “لندن” بالالتزام بالجدول الطبيعي قدر الإمكان

بما يعني الالتزام بتناول الوجبات الغذائية في المنزل بنفس عدد المرات والكميات والتوقيتات، كما لو أن الشخص موجود بمقر عمله.

وتنصح الإخصائية، بإعداد وجبات غذائية خفيفة في الصباح من الفواكه

مثل شرائح الأناناس أو الموز أو الفراولة، لتكون متاحة في مواعيد الوجبات المعتادة، وتحذر من القرارات العشوائية لأنها بداية الخروج عن النص.

وتضيف “لندن” قائلة: “يفضل تناول الزبادي اليوناني قليل الدسم أو شطائر الجبن العادي

كجزء من وجبة الإفطار لضمان الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول”.

تغيير البيئة

إذا لاحظ الشخص أنه عرضة للإجهاد، يمكنه أن ينتقل إلى مكان آخر في المنزل لمواصلة العمل

حيث إن الانتقال من مكان لآخر سيحول الانتباه عن الرغبة في تناول الطعام، أو يمكن أخذ استراحة لمدة 15 دقيقة من العمل

لاستنشاق بعض الهواء النقي في الشرفة أو يمكن أن يبعث برسالة نصية لصديق أو متابعة أي تطبيق على الهاتف.

وأوضحت “لندن” أن محاولة التشتيت لفترة قصيرة يمكن أن تقضي على الشعور بالإجهاد

وتحول دون تناول وجبة طعام خفيفة غير مرغوب فيها.

مصارحة النفس

تقول “لندن” إنه يجب أن يكون الشخص واضحا مع نفسه

وأن يصارحها بما إذا كان يرغب في تناول الطعام لشعوره بالجوع أم لمجرد الشعور بالملل.

وتستطرد قائلة، إذا لاحظ الشخص اضطرابا في عدد ساعات نومه

على سبيل المثال، ما زاد من تناوله للوجبات الخفيفة، فيجب عليه أن يتجنب “مشاهدة البرامج الإخبارية المجهدة قبل النوم

كما يمكنه أن يقوم بضبط المنبه على الهاتف لتحديد جدول لأوقات الراحة وتناول الوجبات في مواعيد مناسبة يوميا”.

الرفق بالنفس

وتختتم “لندن” نصائحها قائلة: “إن الشعور بالإجهاد ليس علامة على الفشل، ويمكن من خلال نظام غذائي صحي الحفاظ على الطاقة والإنتاجية والتركيز في العمل

ويمكن للعصائر الطازجة أن تزيد من النشاط وتعزز الطاقة، مع مراعاة ضبط منبه الهاتف كل ساعتين للقيام بالمشي لفترة قصيرة داخل المنزل

مع مراعاة التنفس بعمق لتقليل التوتر، ولا يجب لوم النفس إذا تم تناول وجبة خفيفة زائدة شريطة ألا تتحول إلى عادة دائمة”.