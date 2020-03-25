فوائد وأضرار القرنفل

البلاد – نيفين عباس

فيما يلي، فوائد وأضرار استعمال القرنقل على الصحة بحسب موقع “Daily Medical”

فوائد استعمال القرنقل على الصحة

– يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم بسهولة.

– يمكن استعماله خلال الحمية الغذائية، حيث يحتوي القرنفل على كمية هائلة من الألياف

وهي مادة مغذية يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات الجوع، ملعقة صغيرة واحدة من القرنفل وحدها توفر ما يقرب من غرام من الألياف.

– يمكن استعماله كمطهر للفم، فهو يساعد في محاربة البلاك والبكتيريا في الفم

ولهذا أيضًا ستجد زيت القرنفل في الكثير من معاجين الأسنان الشائعة.

– مسكن لألم الأسنان، وتخفيفها، والذي يعمل كمطهر طبيعي أيضا.

– أظهرت الدراسات أن تناوله يوميًا قد يؤدي إلى المساعدة في علاج التهاب المفاصل.

تحذيرات استعمال القرنفل

– يجب عدم استخدام القرنفل بشكل مباشر على البشرة، وبدلًا من ذلك يجب تخفيفه إما في زيت الزيتون أو في الماء المقطر، لخطورته عليها.

– استخدام زيت القرنفل في الفم أو على اللثة بكثرة، يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في تلف اللثة، ولب الأسنان، والجلد والأغشية المخاطية.

– يحظر تناول الأطفال لزيت القرنفل عن طريق الفم، لأنه يسبب أضرارًا صحية مثل تليف الكبد.