غوتيريش: أسكتوا البنادق.. وكافحوا «العدو المشترك»

الأمم المتحدة – وكالات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجميع لترك الصراعات في كل أنحاء العالم، وتنحية البنادق جانبا لمواجهة لفيروس كورونا المستجد بتضافر الجهود الصحية وتضامن كل الدول لكافحة “العدو المشترك”.

وقال غوتيريش: “حان الوقت لتعليق الصراعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية من أجل حياتنا. العالم يواجه عدوا مشتركا هو كوفيد-19 الذي لا يهتم بأمر الجنسية أو العرقية أو الطائفة أو الدين”. ولفت إلى أن نساءً وأطفالا ونازحين ومهمشين ومعاقين عالقين في الصراعات المسلحة، المستعرة في أنحاء العالم، من بين الأكثر هشاشة وهم أيضا الأكثر عرضة للمعاناة من خسائر فادحة بسبب كوفيد-19.

وأخبر الصحفيين، من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه حان الوقت لإسكات البنادق، ووقف المدفعيات، وإنهاء الغارات الجوية وفتح طرق للدبلوماسية. وأضاف “إن ضراوة الفيروس أظهرت حماقة الحرب”.