خبر سار..ارتفاع الحرارة يبطء من تفشي كورونا..لكن!

العدد 22950 الأربعاء 01 شعبان 1441 هـ 03/25/2020 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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