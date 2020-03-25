حكيمي يفتح أبواب العودة إلى ريال مدريد

أثار الدولي المغربي ولاعب بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، الجدل حيال العودة إلى ناديه الأصلي ريال مدريد.

🔝🌟¡ENTREVISTA TOP! @AchrafHakimi, jugador del Dortmund cedido por el REAL MADRID, a las 0:01h EN DIRECTO en #ChiringuitoEnCasa pic.twitter.com/GZ0iXVW9kX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 24, 2020

ينشط حكيمي (21 عامًا) ضمن صفوف دورتموند منذ انطلاقة الموسم الماضي بصيعة الإعارة من ريال مدريد والتي تمتد حتى صيف 2020.

يحاول مسئولو النادي شراء بطاقته بشكل نهائي لما أظهره من مستويات ملفتة وتأقلمه مع أسلوب الفريق وزملائه على حد سواء.

بينما يتواصل ممثلو بايرن ميونيخ بشكل متواصل مع محيط اللاعب من أجل استقطابه ونيل خدماته خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادم.

ورُغم أنه ظهير أيمن، فإن حكيمي سجل 7 مرات وقدم 10 تمريرات حاسمة في كل البطولات قبل أن تتوقف المنافسات في الدوري المحلي وفي أوروبا بشكل عام.

من المرجح أن يلعب حكيمي دورًا بارزًا مع الميرنجي حال عودته، لما يمتلكه من مؤهلات مكّنته من شغل أكثر من منصب في الدفاع والوسط والهجوم.

ومع تقدم العمر وتدني مستويات داني كارفخال، وقلة خبرة ألفارو أودريوزولا، فإن الطريق ممهد لحكيمي نحو حجز مقعد أساسي في تشكيلة ريال مدريد.

ما يزيد فرضية عودة حكيمي إلى مدريد هو قرب تعاقد بوروسيا دورتموند مع ظهير أيمن باريس سان جيرمان، توماس مونييه، في صفقة مجّانية.

يقول حكيمي في مقابلة خاصة مع برنامج “تشيرنجيتو” الإسباني الشهير: “أريد فقط الاستمرار في المشاركة، إن كان هذا مع ريال مدريد فسأحب الأمر بالتأكيد”.

وأضاف اللاعب صاحب 22 مباراة دولية مع المغرب: “كان من الصعب مغادرة ريال مدريد، لكنني لم امتلك الكثير من الفرص للمشاركة، لذا ما فعلته كان جيدًا أيضًا”.

واختتم: “إن أراد ريال مدريد عودتي فسأعود، إنه النادي الذي استطيع القول بأنه بيتي”.