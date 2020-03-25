السودان : إغلاق وزارة العدل بسبب وجود حالة اشتباه بكورونا

وقالت وكيل الوزارة سهام عثمان في تصريح صحفي: أن إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعمالهم، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا عددًا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات.