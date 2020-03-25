التعليم: اختبارات نهاية العام في موعدها

البلاد : متابعات

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم ، ابتسام الشهري، اليوم، أن “الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات سوف تقام في موعدها المقرر في شهر رمضان المقبل، ما لم يستجد أمر آخر، ما لم يتم الإعلان عما يخالف هذا الأمر”.

وقالت الشهري في تصريح تلفزيوني لبرامج يا هلا على قناة “روتانا خليجية”- أن “خطط الوزارة تمضي وفق الأمر الذي صدر من المقام الكريم، وأنه حتى هذه اللحظة لم يحدث تغيير، ونعمل وفق الخطط التي وضعت لهذا التوقيت الزمني، والوزارة حاليًا تعمل وفق هذا التقويم، وسوف تستمر الدراسة حتى هذا التاريخ”، وسط تأكيدات بأن “كل أمر جديد سيتم إعلانه وفق المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وأن جميع ما يتخذ من قرارات هو في مصلحة الطلاب والطالبات”.