الإمارات: 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 7 حالات

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أن الحالات التي رُصدت تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 333 حالة.

وبينت الحوسني أنه تم شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى بعد تعافيها التام من المرض، وشملت الحالات التي تم شفاؤها 5 أشخاص من بنغلاديش، وشخصين من باكستان، فيما وصل مجموع حالات الشفاء المسجلة في دولة الإمارات 52 حالة حتى الآن.