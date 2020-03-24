مصر تسجل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”

القاهرة : متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 39 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا” المستجد، ووفاة 5 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس “كورونا” المستجد إلى 96 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريان ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن ال 39 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالات الوفيات الخمس من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات لمصريين، مبينًا أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس “كورونا” حتى اليوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.