طبيب عيون يتواصل مع المرضى عبر “واتساب”

الرياض ـ البلاد

أعلن رئيس قسم العيون بمستشفى الملك فهد الجامعي بالدمام الدكتور خالد العرفج، عن تقديم مبادرة للمراجعين والمراجعات، تقديراً للظروف الحالية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور العرفج عبر حسابه في “تويتر”، إنه تم تخصيص خطوط اتصال عن طريق واتساب مع الأطباء في تخصصات (القرنية والماء الأبيض والحول، وأمراض الشبكية وآثار السكري، والماء الأزرق والعصب البصري).

وأشار إلى أنه يمكن لمراجعي عيادات العيون التواصل مع الأطباء من خلال خطوط الاتصال، للإجابة عن كافة استفساراتهم.