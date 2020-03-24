سطوع كوكب الزهرة في سماء المملكة

جدة -ـياسر بن يوسف

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء وصول كوكب الزهرة إلى استطالته العظمى المسائية بزاوية 46.1 درجة شرق الشمس وهو وقت مثالي لرؤية وتصوير الكوكب نظرا لأنه سيكون في اعلى نقطة له فوق الافق الغربي بسماء المساء.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو راهرة هذه الظاهرة مشاهدة بدون أجهزة رصد خاصة، فالزهرة ثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر، ونظرا لأن الكوكب بعيد حالياً عن موقع غروب شمس فهو يبقى مرئياً في السماء لبضعة ساعات بعد بداية الليل.

الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة وعند رؤيته من خلال التلسكوب سيظهر نصف قرصه مضاء بنور الشمس، والسبب في ذلك أنه عندما يكون في استطالته العظمى، يصنع زاوية بمقدار 90 درجة مع الأرض والشمس.

واضاف ابو زاهرة انه ويجب التأكيد من الأفضل رؤية الزهرة من خلال التلسكوب قبل بداية الليل وذلك قبل أن يصبح في قمة سطوعه ويؤثر وهج ضوئه على عملية الرصد.

وبشكل عام الزهرة لا يبتعد كثيرا عن الشمس في قبة السماء لان مدارة حول الشمس يقع بين الارض والشمس ما يعني أن هذا الكوكب لا يمكن أن يقابل الشمس في سماء الأرض مثل القمر عندما يكون في طور البدر المكتمل. يذكر أنه سيبدأ الكوكب يوما بعد يوم في الهبوط تدريجيا باتجاه شمس الغروب.