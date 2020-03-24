الجزائر تسجل وفاتين و 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر : متابعات

أعلنت الجزائر اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس كورونا مشيرة في نفس الوقت عن كشف 34 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 19 وفاة والمصابين إلى 264 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، بأنه قد تم تسجيل حالتي وفاة بمحافظتي بومرداس وتيزي وزو، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 72 سنة انتقلت إليه العدوى من ابنته القادمة من فرنسا.

أما الضحية الثانية فهو رجل يبلغ من العمر75 سنة ويسكن ببومرداس، 60 كلم شرقي العاصمة الجزائر.