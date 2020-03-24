إعفاء المتاجر من رسوم نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

جدة- البلاد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعوي “ساما” عن برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر إن المؤسسة تتحمل تكاليف رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية للمتاجر في المملكة المتمثلة في رسوم خدمة التاجر عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر اعتبارا من 14 مارس الجاري.

وقالت ساما إنه سيتم تضمين كافة عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشيكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة وبما يتوافق مع أهداف برنامج المؤسسة لدعم القطاع الخاص.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك العمليات التي يكون التاجر فيها جهة مرخصة من قبل المؤسسة.

وأشارت إلى أنه سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، ولن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى قالت المؤسسة إنه سيتم إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح جهات التمويل لتمكينها من إعفاء المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمان تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة “كفالة”.

وأوضحت ساما أن هذا الأمر يهدف إلى تخفيض تكلفة الإقراض ودعم التوسع في التمويل.

وأوضحت أنه سيتم إعفاء الجهات المستفيدة من برنامج ضمان من رسوم الإصدار والتجديد والتمديد وإعادة الجدولة للكفالات الصادرة في برنامج كفالة.وأوضحت أن فترة الإعفاء تبدأ من 14 مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.

على صعيد آخر وانطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية، حفظه الله ورعاه، بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال أعلنت المؤسسة عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. ويأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،حفظهما الله.