إسرائيل تسجل الوفاة الثالثة بكورونا

الدولية متابعاتإسرائيل تسجل الوفاة الثالثة بكورونا فرناس حفظيaccess_time30 / رجب / 1441 هـ 24 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق سجلت إسرائيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ما يرفع عدد الوفيات إلى 3 حالات، في وقت زاد فيه عدد المصابين إلى 1656 حالة. وقد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 87 عاما ويعاني من مرض السكري، في مستشفى هداسا بمدينة القدس الغربية. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم، وفاة الحالة الثانية بالفيروس لمريضة تبلغ من العمر 67 عاما، كانت تتلقي العلاج في مستشفى ولفنسون. أما الحالة الأولى فأعلنت عنها السلطات الصحية الأسبوع الماضي، لعجوز إسرائيلية. مرتبط