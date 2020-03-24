إجازات كورونا تزيد من مستخدمي تويتر حول العالم

سحبت شركة تويتر توقعاتها لإيرادات الربع الأول وتوقعت خسارة تشغيلية، حيث أدى انتشار فيروس كورونا إلى انهيار مبيعات الإعلانات، لكن الشركة قالت إن الوباء عزز عدد المستخدمين النشطين على منصة المدونات الصغيرة، حيث أصبح الإعتماد على خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر مطلوب لعدد أكبر من السكان من المعتاد ، حيث يتطلع الناس إلى مواكبة آخر الأخبار من السلطات والبقاء على اتصال مع الأصدقاء تقريبًا.
وبحسب موقع TOI الهندى، فإن العديد من المعلنين سحبوا ميزانيات التسويق لتخفيض التكاليف بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ، فيما يتردد آخرون في الإعلان جنبًا إلى جنب مع مناقشات فيروس كورونا خوفًا من ربط علاماتهم التجارية بالموضوع الحساس.
وقال المدير المالي نيد سيجال في بيان: “بدأ تأثير COVID-19في آسيا ، ومع ظهوره كجائحة عالمية، أثر ذلك على عائدات تويتر على مستوى العالم بشكل أكثر أهمية في الأسابيع القليلة الماضية”.
وتعد تويتر هي أول منصة رئيسية مدعومة بالإعلان في الولايات المتحدة تكشف عن تأثير فيروس كورونا، فيما سينظر المستثمرين الآن في كيفية تعامل نظراء الإنترنت الأكبر في فيس بوك و وجوجل، فيما لم تكشف شركات التكنولوجيا عن أي أثر مالي للأزمة حتى الآن.