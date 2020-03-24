المحليات

أمير نجران يوجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة

صحيفة البلادaccess_time30 / رجب / 1441 هـ      24 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ألقت شرطة منطقة نجران القبض على على مصور مقطع الفيديو، الذي أذاع فيه نفاد السلع في إحدى المتاجر الغذائية بالمنطقة .

وكان أمير منطقة نجران ، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، قد وجّه بالقبض أحد الأشخاص، بعد قيامه بتصوير فيديو لأرفف فارغة، مدعياً نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وأبانت الإمارة من خلال مقطع فيديو مرفق، وقوف الفرق الميدانية على الموقع، حيث تبين أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف الفارغة من بعض السلع، وذلك لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر.

وأوضحت أن المصور تجاهل العبارة المكتوب عليها: “تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد”، بينما كان المتجر يعمّ بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها، حتى في المخزون.

صحيفة البلاد

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