البلاد : متابعات

ألقت شرطة منطقة نجران القبض على على مصور مقطع الفيديو، الذي أذاع فيه نفاد السلع في إحدى المتاجر الغذائية بالمنطقة .

وكان أمير منطقة نجران ، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، قد وجّه بالقبض أحد الأشخاص، بعد قيامه بتصوير فيديو لأرفف فارغة، مدعياً نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وأبانت الإمارة من خلال مقطع فيديو مرفق، وقوف الفرق الميدانية على الموقع، حيث تبين أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف الفارغة من بعض السلع، وذلك لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر.

وأوضحت أن المصور تجاهل العبارة المكتوب عليها: “تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد”، بينما كان المتجر يعمّ بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها، حتى في المخزون.

#فيديو #عاجل #كلنا_مسؤول

أمير #نجران يوجّه بالقبض على مصور فيديو الأرفف الفارغة، والذي أذاع في تصويره انقضاء السلع من إحدى المتاجر الغذائية بالمنطقة، فيما تبيّن أن المصوّر استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر. pic.twitter.com/7v6vMVxFDV — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) March 24, 2020