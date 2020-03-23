مصر تلغي الحج على نفقتها وتوجه النفقات لمتضرري كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، الاثنين، إلغاء أي بعثات للحج على نفقتها هذا العام، وتوجيه ما كان مخصصا لذلك لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الوزارة بكل من نوى الحج أو أداء العمرة هذا العام، أن “يعيد ترتيب أولوياته، وأن يجعل ما كان سينفقه في حج النافلة أو أداء العمرة في مساعدة الفقراء والمحتاجين والمتضررين من آثار الفيروس”.

كما قرر وزير الأوقاف محمد جمعة، تخصيص 50 مليون جنيه “من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، لا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية”، لافتا إلى أنه سيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء المصري.

وأضاف بيان وزارة الأوقاف المصرية، أن هذه الإجراءات جاءت “في إطار الدور المجتمعي للوزارة وحرصها الشديد على الإسهام في خدمة المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، لا سيما في أوقات الشدائد والأزمات”.