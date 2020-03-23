البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل والصوص المدخن بأفضل وأسهل طريقة ممكنة ويمكن أيضاً حفظه ليومين فى الثلاجة قبل تسويته
المقادير اللازمة
لحم مكعبات
سمن
بصل مقطع 4 حبات بصل كبيرة لكل كيلو لحم
ملح وفلفل إسود
ربع كوب صوص باربكيو مدخن
ملعقة صغيرة زعتر
ملعقة كبيرة بهارات لحم
حبة طماطم وفلفل حار مقطعين
ملعقة صغيرة سكر
طريقة العمل
تقلب جميع المقادير معاً فى وعاء خليط
توضع فى طاجن فرن
ثم تغطى بالماء
يغطى الطاجن بورق الفويل
ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج
يخرج ويقدم ساخن مع الأرز أو الخبز