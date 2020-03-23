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طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل والصوص المدخن

نيفين عباسaccess_time29 / رجب / 1441 هـ      23 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل والصوص المدخن بأفضل وأسهل طريقة ممكنة ويمكن أيضاً حفظه ليومين فى الثلاجة قبل تسويته

المقادير اللازمة

لحم مكعبات

سمن

بصل مقطع 4 حبات بصل كبيرة لكل كيلو لحم

ملح وفلفل إسود

ربع كوب صوص باربكيو مدخن

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة كبيرة بهارات لحم

حبة طماطم وفلفل حار مقطعين

ملعقة صغيرة سكر

طريقة العمل

تقلب جميع المقادير معاً فى وعاء خليط

توضع فى طاجن فرن

ثم تغطى بالماء

يغطى الطاجن بورق الفويل

ثم يوضع فى الفرن حتى تمام النضج

يخرج ويقدم ساخن مع الأرز أو الخبز

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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