البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ المغربى طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية الشهيرة بالطريقة الأصلية المغربية

المقادير اللازمة

كوب عدس منقوع فى الماء

كوب ونصف حمص منقوع فى الماء ليلة كاملة

كرفس مقطع

بقدونس مقطعة

كزبرة مقطعة

حبة بصل كبيرة مقطعة

600 غرام طماطم

كوب شعرية

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

ملعقة كبيرة سمن

ملعقة زبدة

ملعقة زنجبيل

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

عود قرفة

ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

لحم مقطع

طريقة العمل

فى قدر يوضع البصل والكرفس والبقدونس والكزبرة

يخفق المزيج بعد أن يضاف له ماء

ثم تضاف له جميع التوابل واللحم والسمن والزبدة والزبت والعدس والحمص

يرفع المزيج على النار ويترك حتى ينضج

تقطع الطماطم فى قدر أخر

ثم يضاف لها ماء وتخفق وتضاف للشوربة وترفع على النار حتى تتسبك

يذوب الدقيق فى قليل من الماء

ثم يضاف للشوربة وتقلب حتى نحصل على قوام سميك نوعاً ما لها

ثم تغرف وتقدم ساخنة