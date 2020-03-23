البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل تارت الفواكه بحشو الكريمة والجبن لحلوى مميزة ولذيذة

المقادير اللازمة

للعجينة

250غ (¾1 كوب) طحين

160غ (¾ كوب) زبدة مقطعة إلى قطع صغيرة

1 بيضة

½ ملعقة صغيرة سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة طعام حليب

للحشوة

250غ (1 كوب) جبنة الماسكاربون

200مل (¾ كوب) كريمة للخفق

35غ (⅓ كوب) سكر بودرة

للتغطية

فواكه موسمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

للعجينة

في وعاء، ننخل الطحين والسكر والملح، ثم نضيف الزبدة ونفرك بأصابعنا حتى نحصل على قوام رملي.

نصنع حفرة في المنتصف، ثم نضيف البيض ونخلط المكونات جيداً.

ضيف الحليب ونخلط ثم ننقل العجينة إلى سطح العمل وندعكها براحة اليد 2-3 مرات.

نغلف العجينة بورق نايلون غذائي ونضعها في البراد لترتاح مدة 30 دقيقة.

نمدّ العجينة على سطح عمل منثور عليه بعض الطحين، ثم ننقلها إلى قالب التارت ونخزّها بالشوكة.

نغطّي العجينة بورقة فرن ونضع فوقها حبوب سيراميك أوفاصولياء مجففة ونخبز العجينة لمدة 15 دقيقة في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 220 مئوية.

نزيل ورق الفرن والحبوب بعد مرور 15 دقيقة ثم نعيد القالب إلى الفرن ونتابع الخبز لمدة 5 دقائق أخرى في الدرجة 200 مئوية.

نضع عجينة التارت جانباً لتبرد أثناء تحضير الحشوة.

للحشوة

نخفق الكريمة حتى تتماسك.

في وعاء آخر، نخفق جبنة المارسكاربون مع السكر البودرة حتى يصبح المزيج ناعماً.

نضيف الكريمة المخفوقة إلى مزيج الماسكاربون مع التقليب بلطف بملعقة بلاستيكية مسطحة.

لتجهيز التارت

حالما تبرد عجينة التارت، نوزع حشوة الكريمة على سطحها بالتساوي

نرتّب الفواكه على سطح التارت بالشكل الذي نريده