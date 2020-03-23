طريقة عمل الدجاج المشوي بنكهة الفحم

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة عمل الدجاج المشوى فى المنزل بنكهة الفحم دون الحاجه لإستخدام الفحم والدخان الكثيف فى المنزل

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة نصفين

زيت

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة كسبرة جافة

زنجبيل

2 ورق غار

2 بصلة كبيرة مقطعة جوانح

قطع فحم مشتعل

طريقة العمل

بعد أن ننظف الدجاج ندهنه بالملح والفلفل وخليط التوابل

نفرك البصل مع قليل من التوابل والملح والفلفل والزيت

نضع الدجاج فوق البصل، ثم نضيف له كوب ماء، وورق الغار، ونغطيه وندخله الفرن حتى يصبح ذهبي اللون

نخرج الدجاج من الفرن بعد أن يصبح ذهبي اللون

نضع على قطعة من ورق الألومنيوم الفحم بمنتصف الصينية التي بها الدجاج

نضيف للفحم ملعقة زيت، ثم نغطي الصينية سريعًا ونتركها دقائق لتتشرب من رائحة التدخين

ثم نخرج الدجاجة من الصينية بعد أن تدخن وتقدم مع الأرز ساخنة