دعوة أممية لحماية ذوي الإعاقة من الفايروس

الأمم المتحدة – وكالات

دعت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة “ليندسي ليي”، الحكومات والمجتمعات إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية ذوي الإعاقة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ليندسي ليي، أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من زيادة خطر الإصابة بكـوفيد-19 إذ قد يواجه بعضهم “صعوبات في تنفيذ تدابير النظافة الأساسية” التي تساعدهم على البقاء بعيدين عن تأثير الفيروس، معربةً عن قلقها من الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض البلدان.

وبينت ليي التي تستخدم كرسيًا متحركًا للتنقل، أن الوصول إلى الرعاية الصحية أمر صعب بالفعل بالنسبة لبعض ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، حتى في الدول ذات الدخل المرتفع .

من جهتها، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا ديفانداس أغيلار، سلطات الدول بتوفير معلومات الصحة العامة بشكل يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول عليها، مثل استخدام لغة الإشارة، والرسومات التوضيحية، والرسائل النصية وغيرها, إضافةً إلى تذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة للحماية من فيروس كورونا.