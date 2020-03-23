تركيا تنتهك اتفاق إدلب وتسير “دوريات منفردة”

البلاد – وكالات

في مؤشر على غموض مصير اتفاق أردوغان بوتين، قالت روسيا، أمس (الأحد)، إن قرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الخامس من الشهر الجاري، تم انتهاكه 4 مرات في إدلب خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح الجانب الروسي المشارك في اللجنة المشكلة لمراقبة وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا، أن انتهاك قرار وقف إطلاق النار كان في كل من حماه واللاذقية، ولم يلق باللائمة على تركيا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية جديدة عمدت القوات التركية إلى تسييرها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي، انطلقت، أمس، من قرية الترنبة الواقعة غرب مدينة سراقب وسارت على اتستراد الـ “M4” وصولاً إلى منطقة مصيبين بريف إدلب. وهذه الدورية هي الخامسة من نوعها والتي تسيرها القوات التركية بمفردها على الطريق خلال الأيام القليلة الماضية، بينما نصّ اتفاق إدلب الأخير على تسيير دوريات مُشتركة مع القوات الروسية.

وكانت أول دورية مشتركة روسية تركية على جانب من طريق “M4” الدولي في منطقة إدلب لخفض التصعيد، قبل أسبوع، لم تستكمل بسبب استفزازات مخططة من قبل عصابات مسلحة متطرفة، بحسب وزارة الدفاع الروسية، وما يسترعي التساؤل أن الدوريات التركية تسير منفردة بلا مضايقات.