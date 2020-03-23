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تحد جديد يهدف للوقاية من كورونا

نرمين عباسaccess_time29 / رجب / 1441 هـ      23 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

بعدما نشر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم

فيديو يوضح فيه الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، شارك البعض في التحدي الذي أُطلق عليه “تحدي الأيادي النظيفة”.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحدي #SafeHandsChallenge أو تحدي الأيدي الآمنة للتوعية بطريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة منعا للإصابة بـ #فيروس_كورونا

وإنضم العديد من نجوم الرياضة حول العالم لقبول التحدي، بينهم أليسون بيكر ووائل جمعة وكاكا وحارس نيجيريا فينسنت إنياما واللاعب طارق سامي

ونشرت المنظمة فيديو يشرح 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع #COVID19

 

نرمين عباس

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