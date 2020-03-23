تحد جديد يهدف للوقاية من كورونا

نرمين عباس

بعدما نشر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تدروس أدهانوم

فيديو يوضح فيه الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، شارك البعض في التحدي الذي أُطلق عليه “تحدي الأيادي النظيفة”.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحدي #SafeHandsChallenge أو تحدي الأيدي الآمنة للتوعية بطريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة منعا للإصابة بـ #فيروس_كورونا

وإنضم العديد من نجوم الرياضة حول العالم لقبول التحدي، بينهم أليسون بيكر ووائل جمعة وكاكا وحارس نيجيريا فينسنت إنياما واللاعب طارق سامي

ونشرت المنظمة فيديو يشرح 7 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع #COVID19

سبع خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع… #COVID19 pic.twitter.com/LjQxoKJuGs — WHO Egypt (@WHOEgypt) March 14, 2020