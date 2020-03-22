119 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الرياض : غدير الطيار

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 511 حالة .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد عبدالعالي، أن معظم هذه الحالات الجديدة سُجلت في أحد فنادق مكة المكرمة بـ72 حالة، وهي مخالطة لحالة مسجلة سابقًا، ثم الرياض 34 إصابة، فيما توزعت بقية الحالات على عدد من محافظات المنطقة الشرقية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أنه تم رصد 72 حالة في أحد الفنادق بمكة المكرمة، أثناء التقصي الوبائي لحالة سابقة، مبينًا أن جميع هذه الحالات في الحجر الصحي، وهي بدون أعراض.

وأشار إلى أن 40 حالة من هذه الإصابات ناتجة عن مخالطة اجتماعية، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالبقاء في المنزل، والعزل المنزلي الذاتي لمن تظهر عليه أعراض كورونا مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس.