مفاجأة عالمية : أعراض جديدة تميز مصابي فيروس كورونا .. تعرف عليها

هل تعرف أعراض كورونا جيدا؟ يبدو أنك لا تعرف هذين العرضين الجديدين الذين كشف عنهما طبيب بريطاني.

وفقا لسكاي نيوز، هناك الأعراض المعروفة حتى الآن، والتي منها السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة.

أعراض جديدة

لكن توصل أطباء إلى وجود أعراض جديدة تميز المرض.

وأكد الاستشاري البريطاني المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة نيرمال كومار، أن العرض الجديد يشمل فقدان حاستي الشم والتذوق.

حيث إنهما يعدان مؤشرًا جديدًا على الإصابة بكورونا، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

والأعراض المعروفة حتى الآن، كانت تشمل الحمى والسعال والشعور بالإرهاق وضيق التنفس.

حيث لم يكن من بينها حاستي التذوق والشم حتى الأيام الماضية، لكنه “كومار” أضاف أن هذين العرضين قد يشيروا للإصابة بـ”كوفيد-19″.

وأشار إلى من تظهر عليه تلك الأعراض الجديدة يجب أن يلجأ للعزل الذاتي، لأن هذا دليلا جديدًا على الإصابة بكورونا.