الرياضة

لفتة إنسانية من إدارة ليفربول..

ليفربول يعرض موظفيه للمساعدة في محاربة فيروس كورونا

محمد ابو الوفاaccess_time28 / رجب / 1441 هـ      22 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

قدمت إدارة نادي ليفربول اقتراحًا بعرض موظفي النادي للمساعدة في عملية تنظيم البيع والشراء في متاجر المدينة.

واكتظت المتاجر بالمستهلكين إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة ليفربول، وهو ما لفت انتباه النادي ليعرض المساهمة.

وكتب المدير التنفيذي للنادي، بيتر مور، تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” شرح من خلالها أبعاد الأمر.

“رسالة إلى مديري المتاجر في الميرسيسايد، المراقبون الخاصين بملعبنا يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة في تنظيم المستهلكين”.

الوظائف التي يمكنهم المساعدة فيها هي:”إدارة تنظيم الصفوف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على حمل مشترياتهم إلى سياراتهم، إلى آخره”.

الموظفون المعنيون بالمسألة هم ممن يرتدون السترات الصفراء وينظمون الحركة في أرضية الملعب بالنسبة للاعبين والجماهير ويقومون بمهام رقابية.

وبالنظر إلى تعليق النشاط الرياضي في إنجلترا، فإن ليفربول سيسمح بمشاركة هؤلاء الموظفون في عمليات تنظيمية في المتاجر بالمدينة.

 

محمد ابو الوفا

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