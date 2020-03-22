ليفربول يعرض موظفيه للمساعدة في محاربة فيروس كورونا

قدمت إدارة نادي ليفربول اقتراحًا بعرض موظفي النادي للمساعدة في عملية تنظيم البيع والشراء في متاجر المدينة.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

واكتظت المتاجر بالمستهلكين إثر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في مدينة ليفربول، وهو ما لفت انتباه النادي ليعرض المساهمة.

وكتب المدير التنفيذي للنادي، بيتر مور، تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” شرح من خلالها أبعاد الأمر.

“رسالة إلى مديري المتاجر في الميرسيسايد، المراقبون الخاصين بملعبنا يعرضون وقتهم وخبرتهم للتطوع في المساعدة في تنظيم المستهلكين”.

الوظائف التي يمكنهم المساعدة فيها هي:”إدارة تنظيم الصفوف، إدارة مواقف السيارات، مساعدة المسنين والعجزة على حمل مشترياتهم إلى سياراتهم، إلى آخره”.

الموظفون المعنيون بالمسألة هم ممن يرتدون السترات الصفراء وينظمون الحركة في أرضية الملعب بالنسبة للاعبين والجماهير ويقومون بمهام رقابية.

وبالنظر إلى تعليق النشاط الرياضي في إنجلترا، فإن ليفربول سيسمح بمشاركة هؤلاء الموظفون في عمليات تنظيمية في المتاجر بالمدينة.