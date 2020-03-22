كورونا يواصل الانتشار ومصر توقف صلاة الجمعة والجماعة مؤقتا

عواصم- وكالات

لم تسجل الصين لليوم الثالث إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج فيما ارتفع إجمالي الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات والوفيات 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة الماضي وجميعها في إقليم هوبي . وسجلت ايطاليا 800 وفاة.

ووصل عدد المصابين في إيران إلى 20610 حتى الآن، وتسجيل 123 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1556،وسجلت تركيا 9 وفيات وارتفع عدد الإصابات إلى 670 حالة فيما سجلت الإمارات 13 إصابة جديدة والعراق 21 إصابة وهولندا 30 وفاة و637 إصابة جديدة بينما ارتفع تعداد الإصابات في سويسرا إلى 6100، وأعلنت فنلندا عن أول وفاة بالمرض وسجلت إسبانيا 324 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1326.

وقررت مصر إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية ابتداء من 23 مارس وحتى نهاية الشهر، كما أعلن شيخ الأزهر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين بالجامع الأزهر ومن جانبه أعلن وزير الأوقاف المصري إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين.

وسجلت الهند ارتفاعا في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لتصل إلى 296 من بينهم 4 وفيات و تضاعف أعداد الوفيات في البرتغال ليصل إلى 12 وتسجيل 1059 إصابة وسجلت روسيا 53 إصابة جديدة ولبنان 206 وماليزيا 1183وإندونيسيا 83 وفلسطين أربع إصابات جديدة ليرتفع العدد الإجمال للإصابات لـ52 وسجلت أنغولا أول إصابتين بالفيروس وسلطنة عمان أربع إصابات والكويت 17 إصابة جديدة وأأعلنت سنغافورة، أول حالتي وفاة مرتبطتين باللفيروس .