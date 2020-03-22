شاهد : دليل الوقاية الصيني .. 10 أمور تهدد بإصابتك بكورونا المستجد

غسيل اليدين لمدة 20 ثانية كان أبرز توجيهات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن قد يتساءل كثيرون حول المواقف التي تتطلب القيام بتلك العادة الصحية.

المواقف التي تتطلب منك أن تغسل يديك في أقربٍ وقت ُممكن، أوضحها “الدليل الوقائي لفيروس كورونا المستجد”.

دليل الوقاية الذي أصدرته الحكومة الصينية، مؤخرا، كان محاكاة لتجربتها في التعامل مع انتشار المرض في بلادها.

وحول تلك الحالات التسع المرتبطة بضرورة غسل اليدين، نستعرض ما يلي.

– قبل وبعد نقل المستندات باليد

– بعد السعال أو العطس

– قبل إعداد الطعام وأثنائه وبعده

– قبل الأكل

– بعد الذهاب إلى المرحاض

– عندما تكون اليدان متسختين

– بعد التواصل مع الآخرين عند طريق اللمس .

– عقب المصافحة.

– بعد لمس الحيوانات

– قبل الخروج وبعد العودة.