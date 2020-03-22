تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

بيروت : متابعات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن تسجيل 18 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان : إن عدد حالات الإصابة بالفيروس المثبتة مخبرياً بلغ حتى اليوم 248 حالة في عموم لبنان، مشيرة إلى أنّها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.

ودعت الوزارة في بيانها جميع المواطنين في لبنان إلى التقيد بالتدابير الصادرة عن المراجع الرسمية، لاسيما الحجر المنزلي وحظر التجوّل، وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.