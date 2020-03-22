المستشارة الألمانية تخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

برلين : متابعات

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تخضع للحجر الصحي بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى ميركل قد شوهدت وهي تتسوق بنفسها في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة برلين .

بينما تخيم أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية ميركل، الأحد، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة “أسبوعين على الأقل” في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنه “يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة”، موضحة أن المطاعم وصالونات الشعر ستغلق أبوابها.