الكركم يساعد في الوقاية من كورونا

صحة و عافيةالكركم يساعد في الوقاية من كورونا فرناس حفظيaccess_time28 / رجب / 1441 هـ 22 مارس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يعد الكركم من الأعشاب المهمة المضادة للالتهابات، كما أنه يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بالجراثيم والفيروسات، لذا فهم يعزز جهاز المناعة لدى الإنسان ومن ثم قد يقي من فيروس كورونا المستجد. ويمكن وضع ملعقة من الكركم على كوب الحليب في الصباح، أو من الممكن إضافته على الأرز أو الدجاج أو السلطة أو الفول المدمس. ونظرا لاحتواء الكركم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من الأعشاب التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالسرطان وهذا يجعله من الأعشاب المهمة للجسم. كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الكركم يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وهذا يساهم في الحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة والأنفلونزا. كما أن الكركم له دور كبير في التخلص من السموم المتراكمة بالجسم،ويعمل أيضا على تقوية الكبد والحد من تعرضه لأى مضاعفات صحية، كما يعمل الكركم على تنشيط الدورة الدموية باستمرار. وتناول الكركم بشكل يومي يعد من الأمور الجيدة التي تساهم في علاج الربو، وتقليل فرص التعرض له. مرتبط