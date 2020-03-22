الفايروس يحكم قبضته على عمال قطر.. والنظام يتجاهل

البلاد – وكالات

كشفت منظمة العفو الدولية عن إصابة عمال في قطر بفايروس كورونا، وقالت المنظمة إن السلطات القطرية رفضت علاج العمال، ووضعت أعدادا كبيرة منهم في مستشفيات غير مؤهلة.

يأتي هذا، على الرغم من مطالبة منظمة الصحة العالمية السلطات القطرية بإجراء كشف دوري على العمالة المشاركة في بناء مشروعات كأس العالم للتحقق من إصابتهم بالفيروس الخطير.

كما رفضت الدوحة تعليمات منظمات عالمية لعلاج العمالة بتجهيز مستشفى طبي كامل، إضافة إلى رفضها عودتهم للعلاج في بلادهم، وهددت من يحاول السفر، ما أدى لتظاهر العديد منهم في شوارع الدوحة.

يذكر أن منظمات حقوقية كانت قد طالبت قطر بوجود تأمين صحي للعاملين في مشروعات كأس العالم 2022، لكن الدوحة رفضت الأمر.

إلى ذلك، رفضت السلطات القطرية توصيات المنظمات الحقوقية بتوفير أماكن إقامة جديدة للعاملين لمنع انتشار عدوى فايروس كورونا بينهم.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الجمعة، إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بفايروس كورونا، وذكرت أن أماكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.